Linhas vermelhas do PAN para o Orçamento. Governo "não tem carta branca para fazer o que deseja"

A líder do PAN, Inês Sousa Real, reúne-se na próxima semana com o primeiro-ministro, António Costa, para o arranque das negociações do Orçamento do Estado para 2022 e revela, em entrevista à Renascença, o caderno de encargos do partido Pessoas Animais e Natureza (PAN), que inclui a renegociação dos contratos do Novo Banco, o aumento do Rendimento Social de Inserção ou o fim das parcerias público-privadas no setor rodoviário.



A porta-voz do partido avisa o Governo que é preciso "ir mais além" na execução orçamental das medidas que foram acordadas e faz depender disso as negociações do próximo Orçamento.

Quanto ao futuro, Inês Sousa Real diz-se convicta que "chegará o tempo de o PAN ser chamado a ser Governo".

Susana Madureira Martins

Quando é que arrancam as negociações com o Governo sobre o Orçamento do Estado (OE) de 2022?

Será para começar na próxima semana, no entanto, sobre a execução orçamental de 2021 já tivemos reuniões com o Governo para fazermos um balanço das medidas. Até aqui, tem ficado um pouco aquém do que era desejável nesta altura do ano. Cerca de 30% das nossas medidas [acordadas com o Governo] estão executadas, mas ainda é muito curto para aquilo que tem de ser o compromisso do Governo em cumprir não apenas com as medidas que constam da negociação feita durante os trabalhos do Orçamento do Estado para este ano, mas também das demais que foram aprovadas pela Assembleia da República.

Na próxima semana, vamos reunir também com o Governo, nomeadamente com o senhor primeiro-ministro e, internamente, o PAN está já a trabalhar e vai convocar a sua Comissão Política Nacional para podermos debater aquelas que são as nossas prioridades para o OE de 2022, tendo presente que este não é um orçamento qualquer, é fundamental para lançar as bases da recuperação económica e social do país.

Quer antecipar uma ou duas propostas do PAN que sejam verdadeiramente estratégicas e que vai levar a essas reuniões com o Governo?

Desde logo, há aqui algumas linhas vermelhas que não podemos deixar de referir. Tem de haver uma renegociação dos contratos do Novo Banco, não podemos continuar a ter um buraco sem fundo naquele que foi um dos maiores crimes de colarinho branco do nosso país, o dinheiro existe, tendo em conta não só os fundos comunitários, mas também as verbas provenientes do OE e é fundamental que elas sirvam para ajudar as pessoas que estão, neste momento, a passar por extrema dificuldade.

Também ao nível dos subsídios perversos, por exemplo, para a aviação e para a navegação que continuam a beneficiar de borlas fiscais incompreensíveis. Para o PAN, é fundamental que se ponha fim a essas isenções, a par de outras borlas fiscais, por exemplo, para as parcerias público-privadas rodoviárias.

Por outro lado, o investimento terá de passar por revisitar os valores do RSI [Rendimento Social de Inserção], porque não podemos entrar numa nova rota de pobreza e empobrecimento do país.