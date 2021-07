Santos Silva afasta saída do Governo, mas espera regressar à docência até 2026

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse hoje que espera continuar como governante até 2026, desde que o eleitorado renove a confiança no executivo em 2023.

"Sim, eu espero que o PS me liberte para o regresso à atividade profissional de professor da Universidade do Porto até 2026, e portanto temos muito tempo para trabalhar, eu tenho muito tempo e muita honra em servir o meu país nestas funções até lá", disse o ministro, quando questionado sobre as suas declarações ao jornal Expresso.

O ministro falava aos jornalistas no final de um encontro com o ministro das Relações Externas do Brasil, Carlos França, que decorreu hoje em Lisboa, Santos Silva continuou: "Para isso preciso que o eleitorado valide a confiança no Governo nas eleições de 2023, mas devo dizer que tenho muita confiança".

Certo é que está fora de hipótese o regresso à vida académica já em setembro: "Posso assegurar é que no próximo ano letivo não serei professor na Universidade do Porto, concluiu.

Numa entrevista publicada hoje no semanário Expresso, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirma esperar que o PS lhe "permita que acabe" a sua atividade profissional, nos próximos anos, na Faculdade de Economia do Porto.

"Não me imagino a deixar de ter interesse pela política. Mas espero que o PS me permita que acabe a minha atividade profissional na minha profissão, na Faculdade de Economia do Porto. Como os professores universitários só podem dar aulas até aos 70 anos, e eu já tenho 64", disse Santos Silva, numa entrevista ao semanário Expresso, na resposta à pergunta "como é que projeta o seu adeus à política".

Ao todo, Santos Silva, que se fez fotografar com a pasta que usa desde que é ministro, já soma mais de 5.229 dias no Governo, com várias pastas, com António Guterres, José Sócrates e agora António Costa.

Augusto Santos Silva, nascido no Porto, tem uma licenciatura em História e é doutorado em Sociologia. Antes de regressar ao Governo em 2015, com António Costa, dava aulas de Economia na Universidade do Porto.