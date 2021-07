Augusto Santos Silva quer voltar à faculdade e pode sair do Governo

O semanário "Expresso" adianta, esta sexta-feira, que o ministro dos Negócios Estrangeiros pretende sair do executivo.

Em entrevista ao jornal, Augusto Santos Silva afirma esperar que o PS lhe "permita que acabe" a sua atividade profissional, na sua profissão, na Faculdade de Economia do Porto.

O ministro dos Negócios Estrangeiros lembra que os professores universitários só podem dar aulas até aos 70 e, nesta altura, soma já 64. No entanto, Santos Silva diz que não se imagina a deixar de ter interesse pela política.

“Não me imagino a deixar de ter interesse pela política”, afirma o ministro.

Augusto Santos Silva é o ministro que mais tempo esteve em funções desde o 25 de Abril de 1974. Já soma mais de cinco mil dias no Governo, tendo assumido várias pastas - Cultura, Educação, Defesa, Assuntos Parlamentares e Negócios Estrangeiros - com António Guterres, José Sócrates e, agora, com António Costa.

Augusto Santos Silva é natural do Porto, tem uma licenciatura em História e é doutorado em Sociologia. Quando António Costa o foi buscar para o Governo, em 2015, dava aulas de Economia na Universidade do Porto.