Mais de 2.700 professores deixaram escola pela reforma desde o arranque do ano letivo

Um total de 2.704 professores aposentaram-se desde o início do ano letivo 2023/2024, de acordo com as listas publicadas esta quinta-feira pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) e consultadas pela Renascença.

São mais 638 docentes em comparação com igual período do ano letivo anterior, onde tinham passado à reforma 2.066 até abril.

Se recuarmos até 2021/2022, a diferença é ainda maior. Entre setembro e abril daquele ano letivo aposentaram-se 1.136 docentes.

Só nesta última listagem da CGA referente ao próximo mês de abril, são 241 professores que vão deixar a escola e passar à reforma.

Se olharmos para os primeiros quatro meses de 2024, aposentaram-se 1.289 professores. No mesmo período de 2023 tinha sido 1.034.

Ainda de acordo com os dados consultados pela Renascença, nos primeiros quatro meses deste ano aposentaram-se mais docentes do que em cada um dos anos de 2014 a 2018.