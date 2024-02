SSI e AIMA garantem: investigação criminal da PJ não está comprometida

A investigação criminal da Polícia Judiciária não está comprometida, garantiram nesta segunda-feira o Sistema de Segurança Interna (SSI) e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Em comunicado conjunto, as duas entidades esclarecem que “a manchete hoje publicada num órgão de comunicação social com a alegação grave de que a investigação criminal da PJ está comprometida, por falta de acesso a bases de dados do ex-SEF, não corresponde à verdade.”

Nesta segunda-feira, também o Sindicato do Pessoal de Investigação Criminal da PJ, que representa os inspetores do extinto SEF, exigiu o acesso direto às bases de dados do antigo serviço de segurança, agora geridas pela nova agência de migrações e Sistema de Segurança Interna.