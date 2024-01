“Estrutura das farmácias ainda não estava montada” para assegurar vacinação da gripe

A dirigente realça que o número de inoculações efetuado até 31 de dezembro é semelhante ao de 2022, ainda que a campanha de vacinação tenha começado mais tarde.

“Nós tivemos as vacinas três semanas mais tarde e chegámos ao final do ano com o mesmo número de pessoas vacinadas , o que significa que aceleramos a vacinação este ano”, valorizou Ema Paulino, sublinhando que houve “várias semanas” em que foram suplantados os valores de 2022 em mais de 100 mil administrações .

No entanto, a taxa de vacinação contra a gripe está quase 10 pontos percentuais abaixo dos números finais da época passada. O valor global referido pelo Vacinómetro é de 73,4%, abaixo da meta de 75% recomendada pela Organização Mundial de Saúde.

Para este desempenho inferior ao esperado podem ter contruído "falhas na comunicação". Paulo Santos lembra que até este ano "as pessoas eram convocadas para ir ao centro de saúde . Nós criávamos mecanismos de telefonar às pessoas, de lhes mandar um postal para irem lá fazer uma vacina da gripe".

Assim, a campanha da gripe era preparada com grande antecedência pelo centro de saúde . “Nós começávamos a passar a receita da gripe em agosto e as pessoas já sabiam que depois tinham até ao fim do ano. Este reforço que existia e que funcionava na realidade, este ano desapareceu”, lamenta o especialista em medicina geral e familiar.

Uma situação que, apesar de preocupante, ainda pode ser invertida nas próximas semanas, pois a campanha de vacinação sazonal (para a gripe e covid-19) continua a decorrer.