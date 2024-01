Gripe A. "Vacina evitaria que muita gente fosse a correr para os hospitais"

Segundo Carmo Gomes, este aumento de mortalidade começou mais cedo e tem maior notoriedade no Norte do país, em relação com a região de Lisboa e Vale do Tejo. Mas, ao mesmo tempo, as coberturas vacinais são também melhores no norte do que no centro e sul do país.

“O facto da cobertura vacinal estar alguns pontos percentuais abaixo daquilo que gostaríamos não parece que seja a explicação para este excesso de mortalidade. Provavelmente há outras explicações, como os dias muito frios, que são mais intensos no norte do que no sul”, conclui.