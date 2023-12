Cardeal D. José Tolentino Mendonça é o Prémio Pessoa 2023

Depois de no ano passado ter distinguido o poeta e médico João Luís Barreto Guimarães, a 37ª edição do galardão recaiu sobre o Cardeal Tolentino Mendonça que nas palavras do júri é uma personalidade que se distingue de forma “notável e diversificada” na sua “atividade intelectual”, que “projeta uma visão do mundo norteada por uma espiritualidade que pretende acolher, compreender e transcender as dilacerações, conflitos e sofrimentos da Humanidade”.

Com um valor de 60 mil euros, este prémio é uma iniciativa do semanário Expresso com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos que visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país.

José Tolentino Mendonça é o Prémio Pessoa 2023. O anúncio foi conhecido esta quinta-feira em Sintra. O Cardeal português, Perfeito do Dicastério para a Cultura e Educação, bem como poeta é a segunda figura da igreja a ser distinguida com o Prémio Pessoa. O primeiro foi o Cardeal Patriarca Emérito D. Manuel Clemente, em 2009.

Segundo Francisco Pinto Balsemão, presidente do júri que leu a deliberação, Tolentino Mendonça “além das suas funções eclesiásticas e pastorais, têm-se destacado no ensino universitário, no ensaio de reflexão teológica e filosófica”. O júri destaca ainda a criatividade como poeta, considerando o Cardeal “uma das vozes fundamentais da poesia contemporânea portuguesa e europeia”.

Tolentino Mendonça é autor de livros de ensaio como “Metamorfose Necessária” sobre São Paulo, ou de livros de poemas como “Estação Central”. Natural da Madeira, é antigo vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa.

Doutorado em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa, tem a licenciatura canónica em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico, de Roma e é licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Católica. Em 2019, foi nomeado Cardeal pelo Papa Francisco.

Foi Diretor da Faculdade de Teologia, presidente e membro do Conselho Científico da mesma Faculdade. Segundo o júri, do Prémio Camões, Tolentino Mendonça “tem-se mantido fiel ao lema contido no título do seu mais recente livro. Tem sido um humilde e generoso Peregrino da Esperança”.

Em declarações à Renascença, no final do encontro, o musicólogo Rui Vieira Nery que pertence ao júri explicou que o prémio “foi dado na dupla dimensão do poeta e do intelectual, comprometido com o debate cívico, o debate comunitário sobre valores, princípios, sobre a vida em conjunto, sobre tolerância”.

Na opinião de Nery, mais do que “a função pastoral estrita”, Tolentino Mendonça destaca-se como “o cidadão”. “O prémio é para a figura do intelectual que debate, que ouve os outros, que fundamenta as suas posições, e que participa no debate comunitário, que é um valor cada vez mais importante na sociedade extremada em que as pessoas não falam umas com as outras”.

[texto atualizado às 12h35 com mais informação]