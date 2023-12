Caso gémeas. PSD não coloca obstáculos a audição de filho de Marcelo

O presidente do PSD disse esta segunda-feira que o partido não vai obstaculizar uma eventual proposta da Iniciativa Liberal (IL) de audição parlamentar do filho do Presidente da República sobre o caso das gémeas, que deve ser clarificado.

"Se a proposta [de audição parlamentar de Nuno Rebelo de Sousa] for apresentada, nós não vamos obstaculizá-la", assumiu o líder do PSD, Luís Montenegro.

Em declarações aos jornalistas no Aeroporto de Beja, no arranque do périplo que vai fazer por este distrito alentejano, até quarta-feira, no âmbito do programa "Sentir Portugal", Montenegro defendeu que "o essencial" neste caso das gémeas "é que o país não tenha dúvidas de que as regras foram todas cumpridas".

"E as regras são aqui a vários níveis. São as regras da intervenção de pessoas com responsabilidade política que possam ter condicionado o rumo e a análise da situação e é podermos também ter uma conclusão de que não houve aqui benefício das pessoas que tiveram acesso a tratamento em desfavor de outras que podiam ter tido", precisou.