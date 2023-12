Audições da IGAS ao caso das gémeas do Santa Maria já terão sido concluídas

A equipa médica envolvida no tratamento das gémeas no Santa Maria já terá sido ouvida pela Inspeção Geral da Saúde. De acordo com o jornal Expresso, que avança a notícia, pediatras e neuropediatras terão estado, esta semana, na IGAS para explicarem as circunstâncias em que foi feito o tratamento.

Os especialistas tiveram de explicar como foi feita a admissão das bebés, a avaliação clínica, os critérios e etapas clínicas e legais até à dispensa do tratamento, com recurso a um dos medicamentos mais caros do mundo, cerca de dois milhões euros por doente.

Um dos ouvidos terá sido o diretor de Neuropediatria do Santa Maria, que em entrevista à TVI diz que o diretor clínico do hospital será a chave do caso das gémeas.

“Ele é que sabe tudo. Ele é a pessoa chave, porque ele é que sabe tudo, porque ele é o pivô entre o ministério ou entre o doutor Rebelo de Sousa - pai - e o doutor Rebelo de Sousa - filho. Ele é quem recebeu a mensagem e que a transmite à minha diretora, e que a minha diretora marca a consulta”, explica.



Nesta entrevista à TVI, o diretor de Neuropediatria do Hospital de Santa Maria diz que já entregou à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde os emails trocados com o Presidente da República.

“À IGAS entreguei os emails que troquei com o professor Rebelo de Sousa, entreguei os emails que troquei com o doutor Luís Pinheiro, dois ou três, entreguei a célebre carta que desapareceu”, adianta.

O médico disse ainda que “há muito tempo que desaparecem alguns emails”.

“Ele [diretor clínico do Santa Maria] pode estar descansado que eu não vou divulgar nenhum e-mail, exceto se houver mentiras”, completa.

Já Lacerda Sales admite, afinal, não se lembrar se solicitou uma consulta para as gémeas no Santa Maria. Após ter recusado qualquer intervenção, agora, em resposta por escrito à SIC, o antigo secretário de Estado da Saúde diz não poder negar algo de que não se lembra.