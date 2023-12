Afinal Lacerda Sales não se lembra se solicitou consulta para as gémeas luso-brasileiras

O antigo governante diz-se surpreendido e promete solicitar à IGAS toda a documentação do polémico caso.

O antigo secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, admite não se lembrar se solicitou ou não , uma consulta para as gémeas no Santa Maria. Após ter recusado qualquer intervenção, agora, em resposta por escrito à SIC, diz não poder negar algo que não se lembra.

Diretor clínico do Santa Maria “sabe tudo”

Já o diretor de Neuropediatria do Santa Maria afirma que o diretor clínico do hospital será a chave do caso das gémeas. Em entrevista à TVI, Levy Gomes diz que Luís Pinheiro sabe tudo, uma vez que terá sido o interlocutor das alegadas pressões.

“Ele é que sabe tudo. Ele é a pessoa chave, porque ele é que sabe tudo, porque ele é o pivô entre o ministério ou entre o doutor Rebelo de Sousa - pai - e o doutor Rebelo de Sousa - filho. Ele é quem recebeu a mensagem e que a transmite à minha diretora, e que a minha diretora marca a consulta”, explica.

Nesta entrevista à TVI, o diretor de Neuropediatria do Hospital de Santa Maria diz que já entregou à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde os emails trocados com o Presidente da República.

“À IGAS entreguei os emails que troquei com o professor Rebelo de Sousa, entreguei os emails que troquei com o doutor Luís Pinheiro, dois ou três, entreguei a célebre carta que desapareceu”, adianta.

O médico disse ainda que “há muito tempo que desaparecem alguns e-mails”.

“Ele [diretor clínico do Santa Maria] pode estar descansado que eu não vou divulgar nenhum e-mail, exceto se houver mentiras”, completa.