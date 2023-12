Alcochete e Vendas Novas são as soluções viáveis para novo aeroporto

"A solução com mais vantagem para um hub intercontinental é o aeroporto Humberto Delgado + Alcochete, até abrir o aeroporto único em Alcochete . Outra solução viável é Humberto Delgado com Vendas Novas", revelou Maria Rosário Partidário, coordenadora da CTI.

Alcochete e Vendas Novas são as duas localizações viáveis para o novo aeroporto de Lisboa e Alcochete é a "solução com mais vantagem", revelou esta terça-feira a Comissão Técnica Independente (CTI), na apresentação das conclusões de um estudo pedido pelo Governo.

"A nossa recomendação é que se inicie uma opção por um modelo dual. Um modelo dual é inevitável porque o Aeroporto Humberto Delgado só pode fechar quando houver uma pista com capacidade de o substituir e isso vai levar algum tempo. Portanto, a solução dual é inevitavelmente a solução que terá que avançar em primeiro lugar", declarou Maria Rosário Partidário.

Para que a primeira pista de Alcochete esteja operacional, terão que passar 7 anos, estimam os estudos realizados.

A especialista sublinha ainda que existe potencial para a construção de um hub intercontinental em Portugal, dada a localização do país no contexto atlântico. Contudo, um hub precisa de espaço e “funciona melhor como aeroporto único”, porque há trocas de passageiros entre voos.

A estratégia passa assim, no curto prazo, por uma "opção dual, mas com um aeroporto complementar desejavelmente no local onde depois possa vir a tornar-se aeroporto único, com capacidade de expansão".



Alcochete fica em primeiro lugar em três dos cinco critérios

A CTI avaliou cinco critérios fundamentais. A solução Alcochete (isolado ou com a Portela) surge em primeiro lugar em três dos critérios e em segundo lugar em dois.

No critério de Saúde Pública, Vendas Novas aparece em primeiro lugar e Alcochete em segundo.



Em relação à Segurança Aeronáutica, Alcochete é o melhor classificado, seguido de Vendas Novas.

Quanto ao critério da Conectividade e Desenvolvimento Económico, a solução Portela+Alcochete é a preferida. Em segunda posição surgem as soluções Portela+Santarém e Portela+Vendas Novas.

Na Acessibilidade e Território, Portela+Montijo ficou na primeira posição, na avaliação feita pela CTI, e Portela+Alcochete alcançou a segunda posição.

Finalmente, no critério do Investimento Público e Modelo de Financiamento, Portela+Alcochete fica em primeiro lugar, Portela+Santarém e Portela+Vendas Novas em segundo.