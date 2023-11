Afinal, não é só Lisboa. Também a Câmara do Porto vai assinalar o 25 de novembro

Carlos Moedas já tinha anunciado as comemorações do 25 de Novembro de 1975, na autarquia de Lisboa, mesmo que contra uma decisão do próprio executivo. Agora é a Câmara Municipal do Porto que anuncia um programa comemorativo da data, mas fora da autarquia.

Em comunicado, a equipa liderada por Rui Moreira explica que irá assinalar a data com uma exposição e uma conferência. A Biblioteca Municipal Almeida Garrett vai acolher uma mostra comemorativa do 25 de Novembro. A exposição intitulada “25N” tem o apoio da Câmara do Porto e reúne 16 painéis que evocam a data.

Em comunicado, a autarquia indica que a exposição retrata “os principais momentos pós-25 de Abril: a formação dos partidos, o 11 de março, a reforma agrária, as nacionalizações, o verão quente, entre muitos outros momentos marcantes, que culminam no 25 de Novembro de 1975”.

Segundo o Instituto +Liberdade, a exposição estará também patente em Lisboa e em mais de 250 escolas públicas e privadas. Através de cartazes, a mostra reúne textos e fotografias, bem como o acesso, através de QR Codes para vídeos de época.

Os 48 anos do 25 de Novembro de 1975 são também assinalados numa conferência, este sábado, no Porto, que antecede a abertura da exposição. A abertura, às 11h, está a cargo do vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo. A entrada para a conferência é livre.

Segue-se depois uma mesa-redonda com Zita Seabra, José Miguel Sardica e José Carmo, moderada por Filipa Osório, diretora de conteúdos do Instituto +Liberdade. Em comunicado a autarquia do Porto explica que o diretor executivo do instituto, André Pinção Lucas, fará a sessão de encerramento

Recorde-se que o Instituto +Liberdade promove também em Lisboa uma exposição acolhida pela autarquia de Carlos Moedas. O autarca organiza uma cerimónia nos paços do concelho, uma conferência e a deposição de flores em homenagem aos militares falecidos a 25 de Novembro de 1975.

Recorde-se que os vereadores socialistas da autarquia alfacinha vão estar ausentes da cerimónia, alegando que não se revêm nesta comemoração que Carlos Moedas apresentou nas celebrações do 5 de Outubro.

À Renascença, a vereadora Inês Drummond, do PS afirmava recentemente: “Carlos Moedas vem agora impor umas comemorações do 25 de novembro que pretendem de alguma forma eclipsar o 25 de Abril, numa tentativa de agregação do voto de direita que não se revê nas comemorações do 25 de Abril”.