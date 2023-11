Data Center de Sines. Investigada eventual destruição de habitats

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) está a investigar a eventual destruição de habitats naturais prioritários na zona onde irá nascer o Data Center de Sines, que está no centro da Operação Influencer.



O ICNF confirmou à agência Lusa que “decidiu avançar com uma ação de fiscalização coordenada entre as Direções Regionais do Algarve e do Alentejo” para averiguar “da eventual destruição de habitats prioritários na zona do Data Center”.

Em declarações à Renascença, a bióloga Rita Alcazar, da Liga para a Proteção da Natureza, aplaude a investigação.

“É bom que seja investigada esta situação. Estão em causa alguns habitats prioritários da Diretiva Habitats da União Europeia. Esta diretiva tem elencadas uma série de habitats que são considerados prioritários, em grande parte, pela sua raridade a nível europeu”, afirma Rita Alcazar.