“Estamos a empolar". Magistrados do MP desvalorizam erro em transcrição de escutas

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) diz não ver “qualquer relevância” no alegado erro de transcrição que levou a uma troca de nomes nas escutas telefónicas da Operação Influencer.

“Estamos a empolar coisas que não carecem de qualquer esclarecimento. Pelos vistos, no processo, já houve a retificação”, afirma à Renascença Adão Carvalho.

Durante o fim de semana, o Ministério Público (MP) admitiu um lapso numa transcrição, que resultou na troca do nome do ministro da Economia, António Costa Silva, pelo do primeiro-ministro António Costa.