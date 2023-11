Ministério Público terá trocado nome de António Costa com ministro da Economia

O Ministério Público poderá ter-se enganado na transcrição de uma escuta que alegadamente comprometia o primeiro-ministro, trocando o nome com o do ministro da Economia, António Costa Silva. A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada à Renascença por fonte ligada ao processo.

Em causa estará uma conversa de Diogo Lacerda Machado, consultor da Start Campus, com Afonso Salema, CEO da mesma empresa, em que o primeiro disse "António Costa", mas estaria a referir-se "António Costa Silva", ministro da Economia.

Afonso Salema terá sugerido a Lacerda Machado que falasse com alguém dentro do Governo para pedir à Comissão Europeia uma alteração em matéria de códigos de atividade económica para os "data centers", ao que Lacerda Machado terá respondido: "Eu vou decifrar se é Economia ou Finanças. Se for Finanças em falo logo com o Medina [ministro] ou com o António Mendes, que é o secretário de Estado. Se for Economia, arranjo maneira depois de chegar ao próprio António Costa".

O advogado Magalhães e Silva afirmou este domingo que o Ministério Público reconheceu o lapso na transcrição de uma escuta a Diogo Lacerda Machado.

"Foi o Dr. Lacerda Machado que deu sinal ao Ministério Público que havia efetivamente esse lapso e o Ministério Público reconheceu", disse o advogado aos jornalistas à entrada para o tribunal, no Campus de Justiça, em Lisboa.

[Em atualização]