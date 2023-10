Buracos de campo de golfe tapados com cimento. Alvo errado, dizem responsáveis

Os responsáveis do campo de golfe Paço do Lumiar, em Lisboa, dizem que o espaço é o único do género que "não utiliza qualquer tipo de água, nem da companhia [das Águas de Lisboa] nem de níveis freáticos”.



“Tem bacias de retenção que retêm a água da chuva e todo o campo é regado só com essa água", diz à Renascença o presidente do clube, José Torres Fevereiro, depois de o espaço ter sido alvo de uma ação de protesto do movimento Climáximo.

“É uma invasão de uma propriedade que é privada e também um roubo de determinado tipo de objetos", argumenta, ainda, para justificar a apresentação de uma queixa-crime.



O responsável diz que ainda não tem uma estimativa do prejuízo.