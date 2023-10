Administração do IPO Lisboa diz que assegura "as melhores condições de trabalho"

O Conselho de Administração do IPO Lisboa disse esta terça-feira que "tem pugnado por proporcionar as melhores condições de trabalho e levar a cabo os investimentos necessários ao apetrechamento dos serviços, incluindo naturalmente os serviços de Pediatria e Farmácia".

Em comunicado, o Instituto Português de Oncologia (IPO) da capital reage à demissão da diretora dos serviços farmacêuticos, pelo que diz ser a falta de meios. Na sequência da demissão, os farmacêuticos da instituição apresentaram escusa de responsabilidade.

A administração do IPO indica que, "em paralelo, para além do esforço permanente no sentido do reforço das equipas, verifica-se na realidade um efetivo aumento das equipas médicas e de enfermagem do serviço de pediatria, assim como de farmacêuticos no serviço farmacêutico".

"Por outro lado, está em curso um plano de investimentos, quer para o serviço farmacêutico - com a aquisição, já em 2023, de cerca de 400 mil euros em equipamentos - e, relativamente ao serviço de pediatria, após visita a dois centros oncológicos pediátricos de referência na Europa, um plano de reestruturação do serviço", é adiatando.

"Consciente de todo o trabalho que está a ser feito, o CA reconhece o empenho dos seus profissionais e estará sempre disponível para concertar as melhores soluções para valorizar a prestação de cuidados."

No mesmo comunicado, o conselho de administração salienta ainda "que não está em causa a segurança e qualidade dos cuidados de saúde prestados aos utentes; pelo contrário, a atividade assistencial do IPO Lisboa tem aumentado, permitindo o acesso de mais utentes a mais tratamentos, consultas e cirurgias, em melhores condições".