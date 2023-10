Hospital de Braga fecha urgência de ginecologia no fim de semana

O Hospital de Braga vai fechar a urgência de Ginecologia e Obstetrícia no próximo fim de semana. Os constrangimentos começam logo esta sexta-feira de manhã, dia 6 de outubro.

Num comunicado, publicado no site oficial, o hospital indica que – apesar dos esforços - não tem médicos para assegurar as escalas de trabalho necessárias, e aconselha as grávidas e parturientes a deslocarem-se aos hospitais de Guimarães, Famalicão ou Viana do Castelo

Contactada pela Renascença, a direção do Hospital de Braga recusou prestar declarações.

O hospital adianta que, nos períodos de condicionamento, o bloco de partos estará em funcionamento para as utentes e parturientes que se encontram internadas na unidade.

O Conselho de Administração do Hospital de Braga diz, ainda, que está empenhado em prestar cuidados de saúde de excelência, e procura, constantemente, reunir as condições necessárias, com vista a garantir o acesso permanente ao Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, minimizando o possível impacto às utentes grávidas da região.