Sismo de 5.0 na escala de Richter ao largo dos Açores

Um sismo de 5.0 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira ao largo dos Açores, avança o Centro de Vigilância Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa).

O tremor de terra aconteceu pelas 20h05.

O epicentro foi localizado a 130 quilómetros da Ilha das Flores, a 17,7 quilómetros de profundidade.

Não há até ao momento relatos de estragos provocados pelo sismo de 5 na escala de Richter.

Pouco depois das 21h00, registou-se outro abalo e 2.5 na escala de Richter, desta vez a 37 quilómetros de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.



Na passada segunda-feira, dois sismos de magnitude 4.4 e 4.1 na escala de Richter abalaram os Açores, no espaço de três minutos.

Segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os dois abalos foram registados às 16h44 e 16h47 na região da Serra de Santa Bárbara, no concelho de Angra do Heroísmo, extremo oeste da ilha Terceira, no Grupo Central do arquipélago.