Dois sismos de 4.4 e 4.1 abalam Açores em três minutos

Dois sismos de magnitude 4.4 e 4.1 na escala de Richter abalaram esta segunda-feira os Açores, no espaço de três minutos.

Segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os dois abalos foram registados às 16h44 e 16h47 na região da Serra de Santa Bárbara, no concelho de Angra do Heroísmo, extremo oeste da ilha Terceira, no Grupo Central do arquipélago.

Foi ainda registado duas outros sismos, às 16h53 e 17h18, com magnitudes de 2.2 e 2.5, na mesma região.

O IPMA ainda não disponibilizou dados sobre a profundidade a que os sismos ocorreram, nem sobre o grau de intensidade na escala de Mercalli.

[atualizada às 19h13]