Deputados do Chega deixam manifestação pela habitação escoltados pela polícia

Três deputados do Chega foram recebidos com protestos na manifestação pelo Direito à Habitação, em Lisboa, e saíram escoltados pela polícia.

Os parlamentares tentaram participar na manifestação, que começou na Alameda Afonso Henriques, mas não foram bem recebidos.

“Fascistas, não passarão”, “25 de abril sempre” foram algumas das palavras de ordem ouvidas gritadas.



A PSP interveio e formou um cordão de segurança em volta dos três deputados do partido - Rui Paulo Sousa, Filipe Melo e Jorge Galveias -, pedindo que abandonassem a manifestação.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, que também participa na manifestação, já comentou o incidente com os deputados do Chega.

"Acho que é normal que um partido de extrema-direita, que defende a especulação imobiliária, os vistos gold e o negócio imobiliário, não seja bem recebido numa manifestação que junta milhares de pessoas pelo direito à habitação", declarou Mariana Mortágua.

Pelas 15h00, centenas de manifestantes aglomeravam-se na Alameda D. Afonso Henriques, aproveitando as poucas sombras disponíveis, munidos com faixas, tambores, bandeiras e casas de cartão.



As plataformas Casa para Viver e "Their Time to Pay" promovem, este sábado, um conjunto de manifestações pelo direito à habitação e pela justiça climática, em mais de 20 cidades portuguesas.