Presidente da idD rejeita conflito de interesses por ser quadro do Tribunal de Contas

Em resposta à Renascença , Alexandra Pessanha explica que todas as entidades, que tenham a seu cargo a gestão ou utilização de dinheiros públicos, estão sujeitas à jurisdição e controlo do Tribunal de Contas.

Já sobre se a ministra terá sido alertada para esse facto antes de pedir a auditoria, Alexandra Pessanha não sabe, mas não vê razão para Helena Carreiras ter sido previamente avisada. Veja as respostas de Alexandra Pessanha à Renascença:

A ministra da Defesa tem conhecimento que é quadro do TdC?

Julgo que sim. De qualquer forma, considero esse facto totalmente irrelevante quanto à decisão de solicitar ao Tribunal a realização, ou não, desta auditoria.

A ministra da Defesa foi alertada para esse facto antes de ter pedido a auditoria?

Não disponho de informação que me permita responder, mas não vejo razão para a necessidade de ter sido previamente alertada, nem considero isso relevante. O facto de originariamente pertencer ao quadro de pessoal da Direção-Geral do Tribunal não constitui circunstância especial, impeditiva ou de outra natureza que obstaculize a que as instituições desempenhem, de forma integral, o papel para que foram criadas.



Rejeita que haja conflito de interesses?

Totalmente. Em rigor, de acordo com a Lei do Tribunal de Contas (Lei n.º 98/97, de 26 de agosto), todas as entidades que, independentemente da sua natureza administrativa ou empresarial, pública ou privada, tenham a seu cargo a gestão ou a utilização, ainda que com caráter meramente ocasional, de dinheiros ou outros valores públicos, estão sujeitas à jurisdição e controlo do Tribunal de Contas. Neste vasto leque de entidades, tem-se por incluída a própria Direção-Geral do Tribunal de Contas e as pessoas que como eu exerceram ou nela exercem funções.

Como encara esta auditoria do TdC?

A auditoria constitui um instrumento de controlo que o Tribunal tem ao seu dispor, a par de outros como sejam a fiscalização prévia ou a verificação interna de contas. Sendo uma defensora da boa gestão dos dinheiros públicos, encaro esta auditoria da mesma forma positiva como encaro todas as outras auditorias e demais ações de fiscalização que o Tribunal de Contas desenvolve. Trata-se de uma ação de fiscalização que se impõe num Estado de Direito democrático como o nosso. Talvez não se tenha presente, mas o Tribunal realiza mais de 60 auditorias por ano e esta, claro está, será mais uma entre tantas outras.

Estaria mais à vontade se fosse realizada por outra entidade?

Pelas razões que já aduzi, estou inteiramente à vontade com a realização desta auditoria.