Apoios a instituições com alimentos que iriam para o lixo quase duplicaram este ano

A empresa, de origem francesa, trabalha em Portugal diariamente com mais de 1.600 instituições, mas tem uma rede pronta para ativar 4.500. E trabalha com 600 a 700 lojas, que fazem doações. Quantas mais empresas integrarem a rede mais desperdício existe e mais instituições podem ser ajudadas.

A propósito do Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, que se assinala na sexta-feira, a agência Lusa falou com Carlos Hipólito, responsável em Portugal pela start-up, que faz encaminhar para pessoas em situação precária excedentes de lojas. E à pergunta se é pedida agora mais ajuda a resposta foi simples: "sem dúvida".

É por isso, conta o responsável, que a Phenix quer no próximo ano investir mais na sensibilização, "porque é preciso que as pessoas pensem na questão todos os dias". E sensibilizar também nas empresas, e nas escolas, porque muitas vezes as crianças "têm o poder de contagiar mais depressa os adultos".

Nas palavras de Carlos Hipólito é óbvio que as pessoas sabem que desperdiçam demais (o mundo desperdiça um terço do que produz) e que podem e devem fazer algo, mas na verdade continuam com a mesma postura. "Há sempre uma grande distância entre a intenção e a ação", afirmou.

E depois acrescentou: "Se calhar não é necessário ter um prato cheio, se calhar 60% é suficiente. Sofremos do problema de ter mais olhos do que barriga".

"É um papel que começa em casa, na educação dos filhos, e passa pela escola, setor onde queremos trabalhar no próximo ano, pelas empresas, pelas políticas governamentais", disse à Lusa, insistindo que é também preciso "contagiar" as pessoas, porque não é fácil uma mudança dos hábitos de consumo num país onde "tanto se faz à volta de uma mesa".

Carlos Hipólito referiu que principalmente as novas gerações da restauração já investem muito no planeamento, mas que é preciso que as famílias também o façam, e que não se deitem fora alimentos ainda bons para consumir.

E lembrou, considerando uma boa aposta, o novo regime jurídico que entra em vigor no próximo ano e que obriga as empresas do retalho alimentar, a indústria produtiva, as lojas e os restaurantes a terem de doar os alimentos que ainda podem ser consumidos, proibindo que se deitem fora se existirem alternativas.

Além de fazer a ligação entre o mercado e as instituições a Phenix tem uma aplicação anti-desperdício (cabazes de excedentes) e forma os profissionais das lojas, da distribuição e da indústria em melhor gestão de excedentes. Faz análise de loja, monta plano de recolha, dá conselhos sobre uso dos produtos, incluindo a transformação para produtos para animais. E as entidades ainda recuperam o IVA dos produtos e poupam em sede de IRC.

Mas, notou, "ainda há muito trabalho para ser feito", muita sensibilização e muita formação necessária, para que, em cinco anos, se reduza efetivamente o desperdício, uma proposta da ONU, que quer reduzir o desperdício alimentar para metade até 2030.

É também para sensibilizar e informar que na sexta-feira a empresa organiza a primeira edição do "Make it Sustainable: Food Waste Edition", um debate sobre o combate ao desperdício alimentar e o papel que cada pessoa pode ter na promoção da sustentabilidade na sua comunidade. .

Serão debatidos temas como a as boas práticas para combater o desperdício alimentar nas empresas ou como podem os consumidores ser educados e sensibilizados para o assunto.