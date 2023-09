Urgência do Hospital Beatriz Ângelo sofre de “sobrelotação”

A urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, está a enfrentar um problema de “sobrelotação do serviço” devido à “elevada procura”. O constrangimento foi reconhecido esta sexta-feira pela administração da unidade hospitalar, em resposta à Renascença.

A administração do hospital sublinha que o serviço está aberto e “sem reorientação de doentes”, mas reforça que os “só devem deslocar-se ao serviço de urgência doentes agudos, devendo os restantes utentes procurar resposta nos cuidados de saúde primários”.

De acordo com os dados do Serviço Nacional de Saúde, às 14h25 desta sexta-feira, o tempo médio de espera para doentes urgentes no Hospital Beatriz Ângelo era de 5h26. As urgências de ginecologia/obstetrícia e pediátrica apresentam tempos de espera dentro do normal.

Ainda esta semana, a unidade hospitalar de Loures ficou sem receber ambulâncias durante quase 24 horas devido à falta de macas. O problema tinha origem na permanência dos doentes em macas dos bombeiros durante demasiadas horas, por não haver macas do hospital disponíveis, o que deixava as ambulâncias retidas.

As ambulâncias voltaram ao Hospital Beatriz Ângelo na manhã de quinta-feira.