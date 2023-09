Trasladação Eça de Queiroz. Panteão Nacional aguarda decisão do Tribunal

O Panteão Nacional está de prevenção a aguardar a decisão do Supremo Tribunal Administrativo sobre a trasladação de Eça de Queiroz.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte parlamentar, a Assembleia da República foi notificada esta quinta-feira da providência cautelar que pede a suspensão da cerimónia marcada para a próxima quarta-feira.

O parlamento já exerceu o dever de contraditório, e respondeu ao tribunal.

Aguarda-se a decisão do juiz. Para já tudo está suspenso, desde logo, a montagem do palco e todos os preparativos para a cerimónia.

Esta quinta-feira, o Supremo Tribunal Administrativo suspendeu todos os atos do processo no âmbito de uma providência cautelar interposta por familiares do escritor.



A resolução que concede honras de Panteão Nacional a Eça de Queiroz, uma iniciativa da fundação que evoca o autor, impulsionada pelo grupo parlamentar do PS, foi aprovada, por unanimidade, em plenário, no dia 15 de janeiro de 2021.

[notícia corrigida - Supremo Tribunal Administrativo e não Supremo Tribunal de Justiça]