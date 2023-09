Sismo em Marrocos. Marcelo envia condolências em "momento tão difícil"

O Presidente da República enviou, este sábado, "sentidas condolências e solidariedade" ao rei de Marrocos pelo terramoto que abalou o país a sudoeste de Marraquexe na noite desta sexta-feira.

Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta as "inúmeras mortes, feridos e desaparecidos como consequência do sismo".

O chefe de Estado endereçou uma mensagem ao rei Mohammed VI, "expressando a solidariedade do Povo Português num momento tão difícil para as populações das regiões mais afetadas por esta catástrofe natural".

Um terramoto a sudoeste de Marraquexe matou, esta sexta-feira à noite, pelo menos 820 pessoas. O abalo de 6,8 na escala de Richter ocorreu a sudoeste de Marraquexe e também fez pelo menos 672 feridos.

O Governo português também já se declarou "solidário e disponível para apoiar" Marrocos após o sismo, que António Costa diz ter deixado os portugueses "profundamente consternados".