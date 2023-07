Virologista: JMJ representa “risco baixo para surto” de monkeypox e covid

Portugal soube este fim-de-semana que houve um novo surto de monkeypox no país com mais 37 casos. A pouco mais de uma semana da Jornada Mundial da Juventude, em que são esperados um milhão de visitantes no país, o virologista Paulo Paixão considera há um "risco baixo" de um grande surto.

“Penso que risco é baixo por uma questão simples, obriga a um contato estreito com comportamentos de risco. Não é de esperar que os jovens que venham, tenham comportamentos de risco”, começa por analisar.

“Mas também é verdade que a transmissão não se faz só com comportamentos de risco. As pessoas que não estão infetadas em contato com as pessoas infetadas podem ficar com a doença, mas a probabilidade é baixa”, refere.