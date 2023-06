"Portugal não tem dados sobre abusos sexuais nas escolas"

Em entrevista à Renascença , à margem do Estoril Political Fórum, Marta Santos Pais , que esteve na ONU entre 2009 e 2019, admite que ficou triste com os números dos abusos sexuais de menores na Igreja Católica, mas elogia o que está a ser feito pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

“É bom lembrar que o abuso sexual de crianças não acontece só em instituições religiosas. Infelizmente, em muitos países do mundo, a incidência é particularmente visível no seio das escolas. Em Portugal não temos dados da realidade com que nos estamos a debater. E é fundamental termos e é uma obrigação que decorre do facto de Portugal fazer parte da Convenção dos Direitos da Criança.”

Quase 2.600 crianças e jovens vítimas de crime e violência foram apoiados em 2022 pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), mais 32% do que no ano anterior.

A antiga responsável da ONU considera que pode estar relacionado com o impacto social da pandemia de Covid-19 nas famílias portuguesas.

Marta Santos Pais também alerta para os perigos que as crianças correm na internet.

“Como as crianças estavam impossibilitadas de participar em atividades no exterior, muitas vezes passavam muitas horas ligadas à internet e, infelizmente, assistimos a um aumento exponencial e profundamente preocupante de tentativas de abuso sexual através da internet, com publicações de fotografias e de vídeos de abuso sexual de crianças, que uma vez na internet multiplica–se sem fronteiras e dificilmente serão apagadas”, sublinha.