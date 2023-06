Quase dois mil professores deixam a escola pública até julho

Segundo as listas da Caixa Geral de Aposentações, publicadas hoje em Diário da República, no próximo mês de julho aposentam-se 291 professores e educadores.

Desde janeiro que as aposentações têm estado sempre acima das duas centenas, o que contrasta com anos anteriores.

No ano passado, por exemplo, apenas em cinco meses se registaram mais de 200 aposentações, tendo havido uma aceleração no final de 2022, quando em dezembro saíram 294 profissionais, o número mensal mais alto do ano.