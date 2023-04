​Seca alastra a quase 80% de Portugal continental

Dez por cento do território está em seca extrema, 18.6 % em seca severa, 21.2 % em seca moderada e 28.3 % em seca fraca, indica o relatório do IPMA .

Quase 80% do território de Portugal continental estava em situação seca, de acordo com dados até 15 de abril divulgados esta sexta-feira pelo Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA). Trata-se de um aumento em relação aos 48% verificados no final março .

Até 15 de abril verificou-se uma "diminuição significativa da percentagem de água no solo em todo o território, sendo de

salientar o aumento da área com valores inferiores a 20%, onde se destacam a região Nordeste, o Vale do Tejo e o Baixo Alentejo”.

Entre 1 e 15 de abril, a temperatura máxima do ar esteve quase sempre acima do valor médio mensal, refere o relatório do IPMA. A temperatura mínima registou valores próximos da média mensal.

O mês começou com uma onda de calor em cerca de 50 % das estações meteorológicas da rede IPMA, entre 2 e 11 de abril.

A onda de calor “abrangeu grande parte do território, com exceção do litoral Norte e Centro e Algarve”.