Grupo de mulheres exige investigação parcial a casos de assédio no CES de Coimbra

As autoras do capítulo, a belga Lieselotte Viaene, a portuguesa Catarina Laranjeiro e a norte-americana Myie Nadya Tom estiveram no CES, como, respetivamente, investigadora de pós-doutoramento (com uma bolsa Marie Curie) e estudantes de doutoramento.

“É necessário que a investigação dos casos seja segura e garanta às vítimas sigilo e um espaço de escuta e acolhimento, em que possam testemunhar sem medo de retaliações. Consideramos absolutamente necessário que a comissão de investigação do caso seja totalmente independente e imparcial em relação ao CES e que sejam criados mecanismos para receber outras denúncias e materiais probatórios”, lê-se no documento.

Esta carta aberta de um “coletivo internacional de mulheres” foi enviada na terça-feira a responsáveis e associados do CES, com o título “não é difamação, nem é vingança. Sempre foi assédio”.

Os investigadores Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins acabaram por ser suspensos de todos os cargos que ocupavam no CES , até ao apuramento das conclusões da comissão independente que a instituição está a constituir para averiguar as acusações de que são alvo.

A causídica explicou que, depois da publicação do capítulo do livro no qual são denunciadas situações de assédio no CES, chegaram “testemunhos de outras vítimas” à rede de advogadas feministas no Brasil, à qual pertence.



“São três vítimas, uma portuguesa e duas brasileiras, que se sentiram na obrigação de relatar a veracidade do artigo. Não se trata de vingança, cancelamento público ou deslegitimação de toda a vida e obra do professor Boaventura, mas de uma denúncia de que esses assédios ocorreram”, alegou.

De acordo com Daniela Felix, as três alegadas vítimas terão sido alvo de “assédio moral, assédio sexual e extrativismo académico com perdas económicas”, num período entre 2000 e 2019.

“Estes três relatos, de que damos conta ao CES em carta aberta, são baseados em provas materiais, desde emails, mensagens e documentos, a provas testemunhais. Não são denúncias vazias, pois recebemos outros relatos de violência sem prova, que ficaram de fora neste primeiro momento”, evidenciou.