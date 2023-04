​Aumento das pensões. Associação diz que Governo repõe o que é devido

“Desde setembro de 2022 nós reclamávamos o pagamento de acordo com a lei, que tem por base a inflação e o crescimento do PIB. que até ao ano passado nunca nos favoreceu, mas que este ano aplicava-se de uma forma justa.”

Em declarações à Renascença, Maria do Rosário Gama, da APRe!, diz que o Governo vai agora corresponder a uma reivindicação da associação.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta segunda-feira um aumento intercalar de pensões, de 3,57%, no mês de julho . A medida não terá retroativos a janeiro deste ano.

O aumento de 3,57% é justo? “É o correspondente à soma dos quatro e tal por cento pagos em janeiro, que somados a estes 3,57% vai dar aquilo que nos era devido”, afirma Maria do Rosário Gama.

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos chegou a defender um aumento com retroativos a janeiro, mas agora admite que esta é a medida correta.

“Outra medida que achamos muito importante é a base pela qual serão feitos os aumentos para 2024 ser já com base no valor das pensões que vai ser pago a partir de julho”, sublinha Maria do Rosário Gama.