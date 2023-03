Grande incêndio na Serra da Estrela foi agravado por helicóptero

A turbulência provocada por um helicóptero quando recolhia uma equipa de operacionais foi uma das causas das causas do descontrolo do incêndio na Serra da Estrela, no ano passado.

A informação foi confirmada à Renascença por Xavier Viegas, um dos elementos da comissão independente constituída pelo Governo.

O incêndio da Serra da Estrela foi o sexto maior, desde que há registos em Portugal, e o maior incêndio que assolou o país no último ano.

O incêndio na Serra da Estrela, que durou 11 dias em agosto do ano passado, consumiu mais de 28 mil hectares de mato e floresta, dos quais cerca de 22 mil só no parque natural.



O Governo decretou o estado de calamidade e aprovou um plano de ajuda aos concelhos afetados.