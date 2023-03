Professor já teve alta após ataque ao Centro Ismaelita

Um professor, que sofreu ferimentos no ataque ao Centro Ismaelita de Lisboa, já teve alta, avançou à Renascença fonte do Hospital de Santa Maria.

A vítima sofreu ferimentos na zona do pescoço e da cabeça provocados por um homem com uma faca de grandes dimensões.

O ataque no Centro Ismaelita provocou a morte a duas mulheres.

O atacante é um cidadão de nacionalidade afegã que foi alvejado pela polícia e transportado para o hospital. Já foi operado e encontra-se estável.

O suspeito do ataque que fez dois mortos e um ferido grave no Centro Ismaelita, em Lisboa, é um cidadão de nacionalidade afegã com três filhos menores, que sofria de problemas psicológicos e viu a sua mulher falecer num campo de refugiados na Grécia, há cerca de dois anos.