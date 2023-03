Comboios. Serviços mínimos só para três dias da greve na CP

O Tribunal Arbitral decretou a realização de serviços mínimos para 9,10 e 11 de março, na greve que vai afetar a circulação de comboios da CP.

Contas feitas, só haverá serviços mínimos em três dos dez dias de greve convocada pelos sindicatos representativos dos trabalhadores da CP, entre 9 a 18 de março (consulte aqui o acórdão do Tribunal Arbitral).

Mesmo nestes três dias, só no dia 10 (sexta-feira) é que os comboios realizados em regime de serviços mínimos atingem os 30% dos programados. Nos outros dois dias as percentagens são inferiores e nalguns casos – como Urbanos de Coimbra e Porto- nem se prevê a realização de qualquer comboio. O Tribunal seguiu a proposta apresentada pela empresa.

Nas ligações de longo curso (Alfa e Intercidades), o Tribunal decretou a realização de nove comboios no dia 9, 22 no dia 10 e oito no dia 11 de março. Ou seja, a percentagem de 30% apensas é atingida no dia 10, sexta-feira, dia em que habitualmente também há maior procura.