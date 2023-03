Tribunal Constitucional. Prolongamento do mandato de Caupers levanta problema "ético"

O constitucionalista Bacelar Gouveia vê "com grande preocupação" o prolongamento de funções de João Caupers como presidente do Tribunal Constitucional.

De acordo com a Constituição, o juiz desembargador, nomeado a 6 de março de 2014 para este tribunal, deveria cessar funções esta segunda-feira, nove anos depois. No entanto, perante a falta de um substituto, João Caupers estenderá o seu mandato até nova nomeação - algo que a lei portuguesa não impede.

Em entrevista à Renascença, Bacelar Gouveia realça que "o mais importante tribunal do país deve dar o exemplo do ponto de vista de respeito pela Constituição". "A Constituição estabelece um mandato. Terminado esse período de nove anos, os juízes devem cessar as suas funções."

O constitucionalista reconhece que a legislação atual permite o prolongamento de funções até à substituição do juiz, mas sublinha que a renúncia ao cargo no final do mandato trata-se de uma "questão ética".

"Penso que se imporia que, imediatamente, fizessem cessar as suas funções. E, antecipadamente, terem tomado atenção aos procedimentos necessários para que se fizesse a sua substituição."

À Renascença, o próprio presidente do Tribunal Constitucional, João Pedro Caupers, diz que, "nos termos da lei", permanecerá em funções "até ser substituído". "Saio no dia em que o meu substituto chegar", acrescenta, sem tecer mais comentários sobre o assunto.



Caupers está a um ano de atingir pensão vitalícia

O regime de previdência e aposentação dos juízes do Tribunal Constitucional (TC) determina que podem requerer a aposentação desde que preencham os requisitos: 12 anos de serviço, independentemente da idade, ou 40 anos de idade e 10 anos de serviço.

Por outras palavras, cumprindo um dos critérios supramencionados, um juiz do TC obtém acesso a uma pensão de reforma vitalícia. Será o caso de Pedro Caupers?

"Eu não sei o que é que está na intenção das pessoas e não quero julgar", responde Bacelar Gouveia. "Quem lê a lei do Tribunal Constitucional, como eu ou qualquer pessoa que sabe ler português, está lá, preto no branco, que os juízes que ficarem até aos dez anos [de serviço], tendo mais de 40 anos de idade, ficam com direito a não fazer mais nada na vida."