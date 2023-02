Autarcas do Oeste não querem hospital no Bombarral

Os autarcas de Caldas da Rainha, Óbidos e Rio Maior apresentaram, esta segunda-feira, aquela que entendem ser a melhor localização para o novo Hospital do Oeste. Numa conferência de imprensa conjunta, os autarcas aludiram à necessidade de o Governo “ter em conta critérios mais alargados” do que os que foram analisados pela Universidade Nova de Lisboa no estudo sobre a localização do futuro hospital. Encomendado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, o estudo indica que o Bombarral, no sul do distrito de Leiria, é a localização ideal para o hospitalar que deverá servir todos os concelhos do Oeste.

Considerando que existem hospitais em Leiria, Santarém, Loures, Vila Franca de Xira e Lisboa, os autarcas alertam que a área que, neste momento, está desprotegida é o Oeste norte. Por outro lado, há que considerar “os eventos que têm um peso significativo, principalmente em Óbidos”, e que fazem aumentar exponencialmente o número de visitantes, lembrou Vítor Marques. O presidente da Câmara das Caldas da Rainha apontou ainda o elevado número de pessoas com segundas residências nestes concelhos e o facto de “75% das dormidas do Oeste acontecerem no norte da região”. Por isso, considera que “nós temos uma necessidade substantiva maior (do que o sul da região) e precisamos de dar resposta a essas necessidades”. Caldas-Óbidos é a melhor localização, dizem autarcas Sendo assim, defendem a construção do novo hospital do Oeste num terreno com 60 hectares, localizado na confluência de Óbidos e Caldas da Rainha. O terreno em causa tem uma área total de 196 mil metros quadrados e uma área bruta de construção de 75 mil metros quadrados, e está perto das autoestradas 8 (que liga a Lisboa) e 15 (que liga a Santarém), ao itinerário principal 6 (que liga a Peniche) e à linha do Oeste. A infraestrutura, que terá 1.700 lugares de estacionamento, permitirá servir perto de 360 mil pessoas dos concelhos de Torres Vedras, Alcobaça, Caldas da Rainha, Alenquer, Peniche, Lourinhã, Rio Maior, Nazaré, Bombarral, Cadaval e Óbidos. Na proposta das autarquias, o novo hospital poderá incluir 600 camas de internamento, seis salas de maternidade e seis blocos operatórios, bem como 69 postos de tratamento no hospital de dia, entre outros serviços e especialidades. Os autarcas lamentaram ainda a falta de resposta do ministro da saúde às cartas e convites que lhe endereçaram para que fosse à região e analisasse a proposta.