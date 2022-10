Governo garante que anunciará novo hospital do Oeste em 2023

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu esta segunda-feira que, no primeiro semestre do próximo ano, anunciará um novo hospital para o Oeste.

Depois de uma reunião com a administração da unidade hospitalar das Caldas da Rainha e de uma visita à urgência, Pizarro afirmou que "foi decidido, no anterior mandato, e parece-me muito bem, contactar uma instituição credível, neste caso a Universidade Nova de Lisboa, para proceder a um estudo sobre a melhor localização e o perfil que essa unidade deve ter".

Esse estudo, revelou o governante, "está praticamente completo e, a seguir ao estudo, tomaremos uma decisão".

"No primeiro semestre do próximo ano, anunciarei um calendário para a construção do novo Hospital do Oeste", garantiu.

"Terá de haver um diálogo com as forças locais, desde logo as autarquias locais", acrescentou o ministro, afirmando desconhecer o local identificado no estudo para a construção do novo hospital.

Ministro diz que urgência obstétrica "funciona bem"

Sobre a urgência obstétrica das Caldas, Manuel Pizarro não negou que o edifício esteja obsoleto e que haja problemas, mas mostrou-se satisfeito com o que viu.



"Apesar de tudo", defendeu o ministro, os serviços "estão a funcionar em pleno, com uma grande dedicação dos seus profissionais", pelo que o governante quis "transmitir uma imagem de tranquilidade".