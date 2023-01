Propostas para professores são "poucochinho", diz FNE ao ministro da Educação

As propostas do Ministério da Educação para os professores são "bastante poucochinho", afirmou esta quarta-feira João Dias da Silva, da Federação Nacional da Educação (FNE), no final de uma reunião com o ministro João Costa.

"É poucochinho. O que dissemos ao ministro da Educação é que isto ainda é bastante poucochinho, mas as negociações fizeram-se para irmos avançando. Hoje, há uma evolução e esperamos que na próxima reunião continue a haver evolução em variadas matérias", sublinhou João Dias da Silva, em declarações aos jornalistas.