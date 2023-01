Liceu Camões. Professores alternam dias de greve para limitar prejuízo dos alunos

Sobre o futuro, o diretor do Liceu Camões diz ser difícil perceber a sustentabilidade da continuidade destas paralisações, uma vez que as greves também resultam em perdas para salariais para os próprios professores. Acredita que a instabilidade é também uma preocupação do ministro da Educação, que este professore espera que traga estabilidade ao sector.

João Jaime Pires não duvida de que os alunos e professores vão conseguir recuperar a matéria, à semelhança daquilo que aconteceu com a pandemia, altura em que diz o diretor do Liceu Camões “todos bateram palmas aos docentes”.

Apesar de olhar com preocupação para a perda da matéria, o responsável por esta escola secundária defende que luta dos professores é também necessária para recuperar a dignidade da profissão. De acordo com João Jaime Pires, ainda não surgiu dos encarregados de educação dos alunos do liceu nenhuma pressão, uma vez que todos parecem compreender.

Por isso, tem sido conversado e combinado as ações de luta em que vão participar. João Jaime Pires disse que, por exemplo, para esta semana está combinado de que parte dos docentes vão participar na sexta-feira na concentração junto do Ministério da Educação e que na próxima semana vai haver greve aos primeiros tempos na terça e na quinta-feira. Já na semana seguinte, na segunda e quarta, o objetivo “é que a greve não bata sempre na mesma disciplina de forma a minimizar o prejuízo para os alunos”, explicou.

Segundo apurou a Renascença , no local, dos cerca de 150 professores do Liceu Camões, foram trabalhar apenas três. A escola podia ter fechado portas, mas optou por manter tudo em funcionamento até às 23h40, hora a que habitualmente terminam as aulas noturnas.

O primeiro dia de greve por distritos arrancou em Lisboa, onde terão ficado fechadas mais de 150 escolas.

Segundo a Fenprof, muitas outras terão estado de portas abertas, mas sem aulas.

O sindicalista Mário Nogueira queixa-se que a Inspeção-Geral da Educação terá estado a visitar várias escolas do país, com instruções do Ministério da Educação para que estas se mantenham abertas mesmo que esteja apenas um professor ao serviço.

A greve de professores por distritos prolonga-se por 18 dias. Na terça-feira será dia de greve em Aveiro, seguindo-se Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, terminando no Porto a 08 de fevereiro.

A greve das oito organizações sindicais realiza-se ao mesmo tempo em que decorrem outras duas paralisações: uma greve por tempo indeterminado, convocada pelo Sindicato de Todos os Professores (STOP), que se iniciou em 09 de dezembro e vai manter-se, pelo menos, até ao final do mês, e uma greve parcial ao primeiro tempo de aulas convocada pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), que deverá prolongar-se até fevereiro.

No sábado, dezenas de milhares de professores e pessoal não docente saíram à rua para participar num protesto promovido pelo STOP.

As greves começaram no final do ano passado, antes do fim das aulas do primeiro período, e foram retomados no início do segundo período, ou seja, há duas semanas.