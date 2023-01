Grávida levada para hospital sem urgências. Comissão de Utentes fala em episódio lamentável

A Comissão de Utentes do Centro Hospitalar do Oeste diz ser lamentável que as grávidas continuem a colocar a vida em risco.

À Renascença, o presidente Vítor Dinis fala em indignação pelo serviço de obstetrícia estar encerrado no Hospital das Caldas da Rainha, defendendo que “é um serviço de excelência e um dos melhores do hospital”.

“É pena, que por não haver médicos, as grávidas sejam obrigadas a fazer percursos que poem a vida da mãe e do bebé em risco”, acrescenta.

A comissão vai tentar falar com esta grávida que teve de percorrer mais de 200 Kms para ser internada numa maternidade. Vítor Dinis diz ainda que uma das prioridades é perceber quais os critérios que foram tidos em conta para definir que serviços de obstetrícia fecham ao fim de semana, avançando que a comissão vai fazer um levantamento do número de grávidas na região que necessitam do serviço de obstetrícia do hospital Caldas da Rainha.

“Será que o Governo teve em conta o número de grávidas para encerrar o serviço?”, questiona Vítor Dinis, defendendo que para além da falta de médicos é necessário definir um número de grávidas que obrigue a manter o serviço de obstetrícia aberto.