Tribunal de Contas censura autarquias por “deficiências várias” na divulgação de gastos com a pandemia

As câmaras municipais foram a primeira linha de contacto com a população, quando em março de 2020 os primeiros casos de Covid-19 foram notificados e confinaram o país. Esta sexta-feira o Tribunal de Contas lança um relatório sobre o “Impacto da Pandemia Covid-19 nas contas de 2020” relativas aos municípios do continente.

Os municípios “registaram uma quebra da receita (-1%) e um aumento da despesa (+3%)”, algo que o Tribunal de Contas classifica como “efeito tesoura” - onde os orçamentos municipais foram “pressionados”- mas o resultado é “bastante influenciado pelo comportamento verificado m municípios de grande dimensão”, avisa o relatório.

O impacto foi muito maior em concelhos mais populosos e “sobretudo os que estão situados na região de Lisboa”. Para 76% dos concelhos, a pandemia “não introduziu um aumento da despesa”. Nas cidades concentradas junto às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, a receita caiu e a despesa aumentou.

Durante o ano de 2020, as autarquias foram chamadas a responder à emergência sanitária. As câmaras distribuíram material de proteção individual, cederam espaços onde foram erguidos centros de testagem à Covid-19 e, posteriormente, centros de vacinação – algo que não representa um peso excessivo nas contas de 2020 já que o processo de vacinação só atingiu a velocidade cruzeiro em 2021.

De qualquer modo, o Relatório demonstra que além de um aumento dos gastos, as autarquias sofreram perdas de receita na casa dos 200 milhões de euros. O resultado é a “erosão” do saldo orçamental.

No entanto, o documento também mostra que apesar de receberem menos dinheiro daquilo a que se chama de “receitas próprias”, por exemplo as taxas cobradas (IMT ou taxa turística); as autarquias receberam mais dinheiro de fora, fruto do aumento das transferências do Estado e/ou da União Europeia. Esta fatia valia 38% dos orçamentos municipais até 2019, em 2020 passou a valer 44%.

Num ano de pandemia em que os confinamentos empurraram várias vezes a população para dentro de casa, reduziu-se o número de municípios com “excesso de endividamento”, e continuou a refletir-se um excedente orçamental- também decorrente do que foi a diminuição da despesa não-relacionada com a Covid-19, por exemplo obras que foram adiadas.