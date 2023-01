Proteção Civil avisa população para chuva e vento forte

O mau tempo está de regresso e a Proteção Civil volta a emitir um aviso à população. É provável que se registem novas inundações em meios urbanos, e cheias nas margens de alguns rios do Norte e Centro do país.

A Proteção Civil vai elevar para amarelo o estado de alerta do seu dispositivo no Minho, em Trás-os-Montes, nas regiões de Coimbra e Viseu, e ainda na faixa litoral dos distritos do Porto e Aveiro.

Essa decisão operacional entra em vigor às 13h00, desta sexta-feira, e irá manter-se até ao final do dia de domingo.

Em causa estão as previsões do IPMA, que apontam para um fim de semana bastante chuvoso – em especial nos distritos do Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto e Aveiro.

Para estes cinco distritos, os avisos da meteorologia vão variar entre o amarelo e o laranja e irão estender-se da próxima madrugada até às 15h00 de domingo.

Para alám da chuva, oIPMA prevê igualmente agitação marítima em toda a faixa litoral desde o Minho até Setúbal.

O período mais critico será entre as 18h00 de sábado e as 18h00 de segunda-feira, com ondas que irão variar entre os 8 e os 15 metros de altura.

A Autoridade Marítima também já emitiu um alerta para essas 48 horas e aconselha o regresso aos portos de abrigo – tanto das embarcações de pesca, como de recreio -, desaconselha a prática de passeios junto à costa, bem como a prática de qualquer atividade em zonas de rebentação.