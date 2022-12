Graça Freitas deixa DGS

Graça Freitas vai deixar a Direção-Geral da Saúde (DGS). A notícia, avançada pelo jornal Observador, foi confirmada pela Renascença.

O mandato de Graça Freitas termina no final do ano e a responsável pediu para não ser reconduzida.

"O mandato da diretora-geral da Saúde termina no final do ano, tendo a Dra. Graça Freitas formalizado junto da tutela a sua vontade de não renovar a nomeação", refere uma nota do Ministério da Saúde, enviada à Renascença.

De acordo com o gabinete do ministro Manuel Pizarro, está assegurada a permanência de Graça Freitas no cargo "até à sua substituição".

O Ministério da Saúde agradece "a disponibilidade demonstrada pela diretora-geral da Saúde no término do seu mandato e todo o empenho e dedicação na liderança da Direção-Geral da Saúde ao longo dos últimos anos, de um modo especial na resposta à pandemia, a maior crise global de saúde pública do último século".