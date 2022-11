Lagos atrai nómadas digitais

Várias autarquias têm lançado programas e criado condições para atrair estes nómadas digitais. É o caso de Lagos, no Algarve, que investiu num espaço de co-work que já recebeu 273 pessoas desde que abriu portas.



Cristina Augusto tem 29 anos e é designer gráfica. Nasceu em Fortaleza, no Brasil, mas vivia em São Paulo quando se mudou para Portugal em fevereiro de 2017. Começou por viver no Porto com o marido, mas em janeiro deste ano voltaram a fazer as malas e desta vez rumo a Lagos. "Viemos para cá movidos pelo sol e continuamos a ficar aqui porque Lagos tem provado ser uma cidade muito vibrante, multicultural e acolhedora", conta.

É freelancer e tem clientes nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Brasil. É uma nómada digital, mas agora diz não ter dúvidas onde quer ficar a viver. "Já disse ao meu marido que estou muito tentada a ter uma base e ter os nossos filhos aqui, que eles sejam lacobrigenses e acho que vai ser muito giro", diz com um sorriso de orelha a orelha.