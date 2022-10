Nova coordenadora da Estratégia de Combate à Pobreza admite que números pequem por defeito

A nova coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, Sandra Araújo, diz ter muito trabalho pela frente, naquilo que será "uma corrida contra o tempo".

Em declarações à Renascença, a ainda diretora executiva da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN, na sigla inglesa) realça que o aumento de 12,5% do risco de pobreza ou de exclusão social em Portugal registados em 2020, anunciado pela Pordata, poderá pecar por defeito.

Segundo Sandra Araújo, o "diagnóstico apresentado já precisa de revisão", uma vez que, com a instabilidade que a Europa tem vivido nos últimos dois anos, o número de pessoas no limiar de pobreza deverá ser maior.

"No contexto da crise pandémica e agora desta crise da escalada dos preços, da inflação e da perda do poder de compra, naturalmente que os números, que foram agora conhecidos, evidenciam o agravamento da pobreza no nosso país."