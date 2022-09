Campos Fernandes. Com Pizarro "vamos recuperar o tempo perdido" na Saúde

O ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes olha com "otimismo" para a escolha de Manuel Pizarro para a pasta da Saúde. Na sua leitura, o país tem agora a oportunidade de ter uma pessoa experiente nesta pasta, que não faz aprendizagem em serviço.

"Acho que o Governo foi buscar um dos bons quadros que tem à sua disposição. Manuel Pizarro é um homem com experiência política, governativa, tem bom senso, é um homem de diálogo, conhece bem o setor, é medico. Eu creio que nós vamos, com a sua presença no ministério, recuperar o tempo perdido", afirma o ex-ministro.

Questionado sobre se Pizarro irá continuar o mesmo tipo de política adotado por Marta Temido, como António Costa assegurou que aconteceria, Campos Fernandes afirma que "a questão da continuidade das políticas é importante mas não há dúvida que os agentes, os atores e intérpretes podem fazer em cada momento uma leitura e aplicação das políticas com um estilo diferente, uma dinâmica diferente".

"Temos agora oportunidade de ter uma pessoa experiente, que não vem experimentar, tatear, aprender em serviço. Não podemos ter em políticas públicas, numa pasta tão decisiva como a da Saúde, aprendizagem em serviço".

Sobre o peso de Manuel Pizarro no seio do Partido Socialista, Adalberto Campos Fernandes diz que "há que não confundir o partido com o Governo".

"Estamos a falar do Governo de Portugal, que é suportado pelo PS mas o país precisa de governantes. Que pensam no conjunto do país, mesmo nos que não votaram no PS, e que são capazes de dialogar com os médicos, enfermeiros, setor privado, setor social... sobre isso não tenho dúvidas sobre o perfil do Manuel Pizarro", afirma o ex-governante.

Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde, anunciou esta sexta-feira a Presidência da República. O médico e eurodeputado vai suceder a Marta Temido.



A tomada de posse está marcada para sábado, às 18h30, no Palácio de Belém.