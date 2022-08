TAP cautelosa com “resultados fortes” espera última tranche dos 990 milhões até ao final do ano

"O rendimento está a melhorar, mas ainda continua a ser negativo, ainda enfrentamos contrariedades e os desafios da indústria, não só com combustível significativamente mais caro, mas também com os desafios do câmbio monetário, pois o dólar americano subiu muito este ano. Os custos de inflação e também as perturbações que começaram no segundo trimestre e que se intensificaram no terceiro", acautela a presidente executiva, alertando para o contexto de incerteza e reiterando que o plano de reestruturação continua a ser fundamental.

"Temos resultados operacionais fortes na primeira metade [do ano], acima dos níveis anteriores à crise, mas sabemos que todos enfrentamos contrariedades, veremos qual será o impacto na segunda metade do ano", disse Christine Ourmières-Widener em conferência de imprensa.

Sem se comprometer com valores, o administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires, sublinhou que a empresa deve superar o objetivo.

“O que podemos dizer com estes resultados do primeiro semestre é que, operacionalmente, a empresa está a ter uma melhor performance do que estava previsto no plano, melhor em receitas, melhor em margem operacional", refere, acrescentando que "o resultado líquido tem um impacto cambial, que se deve à valorização do dólar, é um impacto contabilístico, não de cash. A verdade é que a valorização do dólar, se as nossas dívidas estão em dólares, tem um impacto negativo”.

“Os resultados do final do ano, apresentaremos no final do ano e estamos confiantes que vamos apresentar números operacionais acima do que estava previsto no plano de reestruturação", declara.

Entre janeiro e junho, as receitas da TAP mais do que triplicaram, passando de 383 milhões de euros para 1.321 milhões e, de acordo com os responsáveis, a TAP está recuperar melhor que os restantes parceiros. Segundo Gonçalo Pires, parte da recuperação resultou da renegociação de mais de 800 contratos