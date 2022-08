Incêndio na Serra da Estrela com uma frente ativa

A noite foi de trabalho intenso para os mais de 1.200 bombeiros envolvidos no combate ao incêndio na Serra da Estrela. Mas, segundo o Comandante Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que comanda as operações no terreno, só uma das frentes de fogo, voltada da Covilhã para Belmonte, é a mais preocupante.

"Foi muito produtivo o trabalho durante a noite e conseguimos fechar uma série de áreas", avança Elísio Ferreira à Renascença.

Ainda assim, "o risco de haver reativações ao longo do dia é certo", devido às previsões que apontam para vento intenso.

De acordo com o site da Proteção Civil, os 1.245 operacionais encontravam-se no terreno a combater o fogo, apoiados por 401 meios terrestres.

A partir das 8h00, são reativados os meios aéreos de combate.